Topchef i Zalando stopper for at sætte hustrus karriere først

Den administrerende direktør for den tyske e-handelsgigant Zalando, Rubin Ritter, har meddelt, at han træder tilbage.

Ritter siger, at han vil træde tilbage ved selskabets årsmøde i maj næste år "for at sætte tid af til min voksende familie".

- Min hustru og jeg er blevet enige om, at hendes professionelle ambitioner de kommende år skal prioriteres, siger han i en erklæring.

Ritter, der er ansvarlig for strategi og kommunikation i toppen af virksomheden, siger, at han ser frem til "at udforske nye interesser ud over Zalando".

Hans kontrakt stod oprindeligt til at udløbe i november 2023.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvad Ritters kone skal foretage sig.

Ritters udmelding er usædvanlig i Tyskland, hvor lønforskellen mellem kønnene er en af de højeste i Europa.

Tyske kvinder tjente i gennemsnit 20 procent mindre end mænd i 2019 ifølge det føderale statistikbureau Destatis. Lønforskellen skyldes til dels, at flere kvinder i Tyskland arbejder deltid.

Zalando blev grundlagt i 2008 og har siden 2010 været drevet af en trio af administrerende direktører, der ud over Ritter består af Robert Gentz og David Schneider.

Virksomheden er med tiden blevet en af Europas førende online tøjforhandlere med 14.000 medarbejdere i 17 forskellige lande.

Zalando omsatte for 1,85 milliarder euro svarende til over 13 milliarder kroner i tredje kvartal i år.

Det er en stigning på 22 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Pandemien har blandt andet været med til at øge omsætningen.