Tom Cruise starter indspilningerne af Top Gun 2

Skuespilleren Tom Cruise er torsdag begyndt indspilningerne af den længe ventede efterfølger til den ikoniske "Top Gun" fra 1986.

Fra optagelserne har han på Twitter postet et billede af hovedpersonen Pete "Maverick" Mitchell, der i pilotdragt kigger på et jagerfly i hangaren: #Day1 og med jagerpilotens motto: "Feel the need" hen over billedet.