Toldunion er en af knasterne på brexit-møde med Labour

Indsatsen kommer to dage inden det krisemøde i EU, hvor May ventes at bede om yderligere en udskydelse, så briterne ikke skal forlade unionen allerede på fredag den 12. april.

Den britiske premierminister, Theresa May, arbejder mandag på at få oppositionspartiet Labour med på en brexitaftale.

May og Labour er fortsat ikke enige om, hvorvidt en toldunion eller en bekræftende folkeafstemning skal være en del af en kompromisaftale, der kan få Labour til at støtte en brexitaftale.

Mays højre hånd, David Lidington, vil "inden længe" sende et brev til Labour, erfarer den stedfortrædende politiske redaktør fra avisen The Telegraph.

- Kilder fortæller mig, at regeringens formelle brev, der ridser brexit-kompromisset op, i høj grad "skrives med Labour", skriver redaktøren, Steven Swinford, på Twitter.

- De uformelle diskussioner finder sted hele dagen, inden der i aften er et møde, for at øge chancerne mest muligt for at nå en aftale, skriver han.

Labours forhandlere har klaget over, at May ikke vil afvige fra de røde linjer, som hun satte for mere end to år siden om brexit.

Det gælder for eksempel et nej til britisk deltagelse i EU's toldunion. Fortsat deltagelse i toldunionen er et nøglekrav fra Labour.

Oppositionspartiets brexitordfører, Keir Starmer, siger, at Mays regering indtil videre ikke har rokket sig.

- Både vi og regeringen er gået til sagen med den indstilling, at vi skal forsøge at finde en vej fremad. Den har vi ikke fundet endnu. Vi vil fortsat prøve, siger Starmer.

- Bolden er på regeringens banehalvdel nu. Vi må se, hvad de kommer tilbage med, og når de gør det, må vi sammen tage stilling til det, siger han.

Nogle af Mays ministre er indkaldt til møde på hendes kontor for at få en briefing om brexit-udspillet til Labour. Det sker klokken 18 dansk tid, skriver Telegraph-redaktøren på Twitter