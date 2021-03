Togulykke i Egypten koster mindst 32 livet

En togulykke i Egypten har fredag kostet mindst 32 mennesker livet og kvæstet mindst 66, oplyser den egyptiske tv-station Nile TV.

Ifølge landets sundhedsministerium blev der sendt 36 ambulancer afsted, og tilskadekomne er løbende blevet fragtet til hospitaler i området.

På billeder fra det arabiske medie Shorouk News kan man se togene, der er kørt sammen, i nærheden af et vandløb.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er ulykken sket nær den egyptiske by Sohag. Sohag ligger knap 500 kilometer syd for hovedstaden, Kairo.

- De to tog kørte ind i hinanden med lav hastighed, hvilket gjorde, at to vogne blev ødelagte, og at en tredje væltede, siger en kilde til Reuters.