Tog majer 95 rener ned i Norge trods aftale om at sænke fart

Togpåkørslerne er sket nær Mosjøen, der ligger cirka 400 kilometer nord for Trondheim.

Rensdyrejer Ole Henrik Kappfjell havde kontaktet Bane Nor ad flere omgange for at få togene til at køre langsomt på strækningen, skriver NRK.

Bane Nor er det statsejede selskab i Norge med ansvar for de norske jernbaner.

Og selskabet havde faktisk lovet rensdyrejeren, at godstogene ville sænke farten.

Men beskeden nåede aldrig videre.

- Vi rensdyrejere har et tæt forhold til vores dyr. Jeg er så vred, at jeg næsten bliver svimmel, siger Ole Henrik Kappfjell.

Han fortæller, at én af de påkørte rener lørdag hang fast på toget hele vejen til stationen i Mosjøen.

Thor Brækkan, der er områdedirektør i Bane Nor, beklager hændelsen.

Han bekræfter desuden, at beskeden fra rensdyrejer Ole Henrik Kappfjell blev lagt ind i systemet. Men den kom ikke videre på grund af et teknisk svigt.

- Da det blev opdaget, at beskeden var forsvundet, prøvede de at ringe til toget. Men da var det desværre for sent, siger han til NRK.