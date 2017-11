Tørnæs: Nye job i Afrika skal stoppe migranter

Skal der dæmmes op for migrationsstrømmen fra Afrika mod Europa, skal der skabes en fremtid for unge i Afrika.

- Årsagen til, at særligt unge vælger at migrere mod Europa, er mangel på job og beskæftigelse.

- Derfor er det det vigtigste resultat, at der nu bliver lagt op til en massiv øgning i investeringerne i Afrika for at skabe beskæftigelse, siger hun.

Ifølge FN står Afrikas befolkning til at stige til 2,4 milliarder i 2050, hvor knap 60 procent af befolkningen forventes af være under 25 år.

På topmødet har deltagerne talt om at lave bedre uddannelser og økonomiske muligheder for den stigende befolkning.

Ifølge ministeren er vigtigt, at arbejdet mellem EU og Afrika bliver styrket netop nu. Det er blandt andet på grund af FN's prognose.

- Topmødet har fundet sted på et meget vigtigt tidspunkt. Vi er pressede af øgede migrationsstrømme mod Europa.

- For at stoppe det bliver vi nødt til at tage fat i årsagen. En del ligger i at hjælpe de unge med at skabe en fremtid, siger hun.

EU oprettede i 2015 en støttefond til Afrika, der skal bekæmpe grundlæggende årsager til migration fra Afrika til Europa.

Danmark har foreløbig givet omkring 45 millioner kroner, men har netop annonceret et nyt bidrag på 30 millioner kroner.

Desuden lancerede EU-Kommissionen sidste år en investeringsplan med omkring 4,1 milliarder euro, der skal støtte private investeringer.