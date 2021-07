To varetægtsfængslet for angreb på hollandsk journalist

Nedskydningen af journalisten Peter de Vries tidligere på ugen har rystet landet, og der er sat mange ressourcer ind på at finde de skyldige.

To mistænkte i forbindelse med et skudattentat på en undersøgende journalist fredag fremstillet for en dommer i den hollandske by Haag.

De Vries er en af Hollands mest kendt journalister, når det gælder undersøgende eller dybdeborende journalistik. Han blev skudt ned på en travl, åben gade tirsdag kort efter at have forladt et tv-talkshow.

Dagen efter skudangrebet blev De Vries meldt i livsfare, og lægerne sagde, at "han kæmpede for sit liv". Siden har hospitalet ikke offentliggjort bulletiner om hans tilstand.

De to mistænkte i sagen er i hollandske medier blevet omtalt som en 35-årig polsk statsborger ved navn Kamil E. og en 21-årig mand ved navn Delano G. De er varetægtsfængslet for foreløbig to uger.

De blev begge anholdt i en bil nær Haag efter skudattentatet på De Vries.

Ifølge hollandske medierapporter var det Kamil E., som er polsk statsborger, og som bor i den lille hollandske by Maurik, som angiveligt kørte flugtbilen, mens Delano G. fra Rotterdam menes at have affyret skuddene.

Tilhængere af De Vries har lagt 4000 hvide roser Amsterdams berømte Dam-plads.

De Vries blev blandt andet kendt som en kommentator eller talsmand for familier, som havde været ofre for forbrydelser - navnligt i sager, der var henlagte.

Han blev første kendt for sine journalistiske insider-reportager og senere bog om kidnapningen i 1983 af den hollandske øl-milliardær Alfred "Freddy" Heineken.

Senest har han været rådgiver og fortrolig med Nabil B. - anklagemyndighedens nøglevidne i en sag mod Ridouan Taghi, der er "landets mest eftersøgte kriminelle".

Taghis organiserede forbrydergruppe er blevet kaldt en "en velsmurt dræbermaskine" af anklagemyndigheden. De Vries skrev i et tweet i 2019, at han i henhold til politiets opstillinger var på Taghi's dødsliste.

- Vi er ikke sikre, men vi er ret overbeviste om, at skudangrebet har forbindelse til det rådgivende arbejde, som De Vries har gjort for hovedvidnet i en omfattende mafiasag, siger Thomas Bruning, som er generalsekretær i Det Hollandske Selskab for Journalister, til AFP.

Der er omfattende sikkerhedsforanstaltningerne omkring retssagen. I 2019 blev Nabil B.'s advokat Derk Wiersum skudt ned på gaden uden for sit hus.

Ridouan Taghi er blevet kaldt Europas "topgangster" og sættes i forbindelse med mindst ti drab. Han virkede urørlig, indtil han blev anholdt i Dubai i december 2019.