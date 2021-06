To tiltalte nægter forsøg på at ryste Jordans monarki

En særlig sikkerhedsdomstol i Jordan har mandag taget hul på en retssag mod to højt placerede mænd, der er anklaget for at have deltaget i et plot for at "destabilisere" det mellemøstlige kongedømme.

Sagen, der har rystet Jordan, involverer også kong Abdullahs halvbror og landets tidligere kronprins, prins Hamza.

Hamza er dog ikke for retten. Kongen har tidligere sagt, at familien selv vil klare den del af sagen, der involverer den tidligere kronprins.

De to, der var for retten mandag, er tidligere finansminister og tidligere toprådgiver for hoffet, Bassem Awadallah, og Sherif Hassan Zaid, som er en fjern slægtning til kong Abdullah.

De er tiltalt for at opildne til modstand mod regeringen, forsøge at skabe opstand og for at bringe landets sikkerhed i fare.

De to mænd, der begge mødte frem i retten klædt i blå fangedragter, nægter sig skyldige. Det oplyser deres advokater.

Mandagens retsmøde blev holdt bag lukkede døre. Kun advokater, tiltalte og vidner var til stede i salen.

Næste retsmøde holdes tirsdag.

Tidligere på måneden rapporterede tv-stationen al-Mamlaka, at politiets efterforskning har vist, at Awadallah og Zaid har arbejdet for at fremme prins Hamzas personlige ambitioner om at overtage magten i Jordan.

Angiveligt forsøgte de at samle støtte til det både internt i Jordan og med opbakning fra kræfter udenfor landet.

Prins Hamza meddelte i begyndelsen af april, at han var sat i husarrest. 18 andre, som for de flestes vedkommende er Hamzas nære rådgivere, blev anholdt i april. Men de 16 af dem blev hurtigt løsladt igen.

Jordans udenrigsminister sagde på det tidspunkt, at prinsen var en del af en "ondsindet sammensværgelse", der var blevet afværget.

Siden har Hamza svoret troskab til kongen.

Den 41-årige prins Hamza var oprindeligt kronprins, men blev frataget den rolle af kong Abdullah i 2004. I stedet gjorde Abdullah sin egen søn, Hussein bin Abdullah, til kronprins.

Prins Hamza har i mange år været skubbet ud på sidelinjen i Jordan. Men han har flere gange fået myndighederne til at reagere vredt på hans kontakter til jordanske klaner, der føler sig marginaliseret.

Jordan regnes som en af USA's nære allierede i Mellemøsten.