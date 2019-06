To tankskibe evakueret ved Oman efter formodet angreb

To tankskibe er evakueret ud for Oman. Det ene skibs ejer, Bernhard Schulte GmbH & Co., oplyser, at tankskibet "Kokuka Courageous" tilsyneladende har været udsat for et angreb.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg oplyser Bernhard Schulte GmbH & Co., at der er hul på skibets skrog over vandoverfladen.