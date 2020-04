To syrere er tiltalt i første sag om Assads torturregime

De to syrere er tiltalt for forbrydelser mod menneskeheden og mistænkes for at have deltaget i regimets tortur af fanger i et fængsel i Damaskus.

To syrere, der formodes at være tidligere efterretningsagenter i regimet under præsident Bashar al-Assad, sad torsdag for første gang på anklagebænken ved en domstol i den tyske by Koblenz.

Det er første gang nogensinde, at der er rejst tiltale imod personer, der mistænkes for at have deltaget i regimets tortur.

Den hovedmistænkte i sagen, Anwar Raslan, menes at have været oberst i den syriske sikkerhedstjeneste. Han er tiltalt for at stå bag tortur på fanger, da han var leder af Al-Khatib-fængslet i Damaskus.

Den 57-årige Anwar Raslan skal ifølge anklageskiftet have overværet drabene på 58 fanger og tortur af 4000 andre.

Ugerningerne skulle være sket i tidsrummet 29. april 2011 til 7. september 2012.

Anwar Raslan har overskæg og bærer briller, da han torsdag møder op i retten i Koblenz.

43-årige Eyad al-Gharib er også tiltalt i sagen. Han er tiltalt for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden.

Han skal ifølge anklageskriftet have hjulpet med at anholde demonstranter for derefter at transportere dem til Al-Khatib-fængslet i efteråret 2011.

Ligesom hundredtusindvis af andre syrere flygtede de to mænd begge fra Syrien og søgte asyl i Tyskland. Her blev de begge anholdt i februar 2019.

- Dette er den første gang, hvor ofrene får lov til at udtale sig - ikke kun i offentligheden, men i en retssal - om, hvad der skete med dem, og hvad der stadig sker i Syrien.

Det siger Wolfgang Kaleck, der er stifter af menneskerettighedsorganisationen ECCHR, om sagen.

Amnesty International opfordrer andre lande til at følge i Tysklands fodspor og retsforfølge tidligere medlemmer af det syriske regime.

Human Rights Watch ser sagen som et vigtigt signal til medlemmer af det syriske regime.

- Sagen i Koblenz bør tjene som en advarsel til alle, der i øjeblikket udfører overgreb i Syrien, om, at ingen er uden for retfærdighedens rækkevidde, hedder det i en meddelelse.