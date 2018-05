To politifolk og en civil skudt og dræbt i Liège i Belgien

To politifolk blev såret, skriver nyhedsbureauet Belga.

Det var en speciel politienhed, som skød angriberen.

En talskvinde for anklagemyndigheden i Liège bekræfter, at to politifolk er dræbt, og at gerningsmanden er "neutraliseret". Hun er ikke i stand til at bekræfte andre detaljer.

Belgiske anklagere, der særligt tager sig af terrorsager, har overtaget sagen om skudangrebet i Liège, siger en embedsmand til AFP.

- Der er elementer, som peger i retning af, at dette er en terrorhandling, siger Eric Van Der Sypt, som er talsmand for Belgiens føderale anklagemyndighed.

På sociale medier er der lagt fotos ud af folk, som søger i sikkerhed under angrebet på Lièges centrale boulevard d'Avroy, mens der høres skud og sirener i baggrunden.

En video viser to politifolk i skudsikre veste gå i position.

Industribyen Liège, der ligger tæt på den tyske grænse i en fransktalende region, var også scene for et skudangreb i 2011, hvor en bevæbnet mand dræbte fire mennesker og sårede over 100, inden han skød sig selv.

Der har været forhøjet alarmberedskab i Belgien, siden jihadister fra Islamisk Stat baseret i Bruxelles var involveret i angreb i Paris i 2015, hvor 130 blev dræbt og i Bruxelles i 2016, hvor 32 blev dræbt.