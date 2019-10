To personer er skuddræbt tæt på synagoge i Tyskland

Politiet er talstærkt til stede efter et skyderi i den tyske by Halle, hvor der meldes om flere dræbte.

En anholdt efter skyderi i den tyske by Halle. Det skriver tysk politi på Twitter. To er fundet dræbt.

To personer er blevet dræbt efter et skyderi i den østtyske by Halle. En person er anholdt, oplyser politiet.

- Vores styrker har anholdt en person. Forbliv trods det opmærksomme. Vi er stærkt til stede i og omkring Halle for at stabilisere området, skriver det lokale politi på Twitter.

En leder af det jødiske samfund fortæller til nyhedsbureauet AFP, at det er en synagoge i Halle, der er blevet angrebet. Der var 70-80 mennesker i synagogen i forbindelse med den jødiske forsoningsdag Yom Kippur.

Ud over skud er der ifølge avisen Bild blevet kastet en håndgranat ind på en jødisk gravplads.

Politiet er massivt til stede i området og er på jagt efter flere gerningsmænd.

- Ifølge de foreløbige fund er to mennesker blevet dræbt i Halle. Der var flere skud. De formodede gerningsmænd er på flugt i et køretøj. Vi arbejder på højtryk og opfordrer folk til at blive indendørs, skrev det lokale politi på Twitter omkring klokken 13.20.

Politiet har endnu ikke oplyst køn eller alder på de dræbte. Et skudoffer ligger tildækket i en gade over for synagogen i den indre bydel.

De formodede gerningsmænd skulle være flygtet i en kapret bil. Det fortæller borgmesteren fra Landsberg, der ligger tæt på Halle.

I forbindelse med den kritiske situation i Halle har byens overborgmester, Bernd Wiegand, indkaldt et katastrofemandskab, oplyser bystyret.

Togselskabet Deutsche Bahn skriver på Twitter, at banegården i Halle er afspærret.

Efter skyderiet i Halle er der blevet affyret flere skud i den nærliggende by Landsberg. Det siger en talsmand fra politiet til nyhedsbureauet dpa.

Den tyske varslingstjeneste Katwarn, der sender advarsler ud til mobiltelefoner, skrev ifølge dpa tidligere onsdag:

- Forlad ikke huse og lejligheder, hold dig fra vinduer og døre. Søg dækning og undgå glasoverflader.

I miljøpartiet De Grønne siger Cem Özdemir, at "det er skrækkelige nyheder fra Halle på forsoningsdagen Yom Kippur".

- Jeg er chokeret og trist, skriver han i et tweet.