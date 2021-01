To personer er omkommet i sneskred på arktisk ø

De to var sammen med en tredje person på en vandretur, da de blev ramt af et sneskred omkring klokken 13.50 lørdag i nærheden af en vejrstation.

- En af de tre formåede selv at komme ud af snemasserne og gik tilbage til stationen, siger kommunikationschef Knut Helge Grandhagen fra Cyberforsvaret, der er en del af Norges væbnede styrker.

Redningsmandskab fra Forsvarets base på Jan Mayen blev omgående sendt ud for at lede, og kort efter at de kom frem, blev de to savnede fundet. De blev et par timer efter erklæret for døde.

Personen, som overlevede, er kommet lettere til skade.

Det er uvist, hvornår de to omkomne kan flyves til fastlandet.

- Der skal forinden ryddes en landingsbane, så det kan tidligst ske mandag, men vi ved det ikke, siger Remi Johansen, indsatsleder i politidistriktet Nordland.

Forsvaret i Norge har personel på Jan Mayen året rundt. I vinterhalvåret består den af 18 personer.

Jan Mayen ligger cirka 1000 kilometer vest for Norge og godt 500 kilometer nord for Island. Øen er næsten 380 kvadratkilometer stor og har tilhørt Norge siden 1930. Der er ingen fastboende på øen.