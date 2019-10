Politiet er talstærkt til stede efter et skyderi i den tyske by Halle, hvor der meldes om flere dræbte.

To personer dræbt tæt på synagoge i Tyskland

Den østtyske by Halle blev onsdag ramt af angreb. To er fundet dræbt, og to er sårede. Politiet har anholdt en person i forbindelse med angrebet.

- Vores styrker har anholdt en person. Forbliv - trods det - opmærksomme. Vi er stærkt til stede i og omkring Halle for at stabilisere området, skrev det lokale politi på Twitter onsdag.

Mindst to personer er blevet dræbt efter et skyderi i den østtyske by Halle. En person er anholdt, oplyser politiet.

