To passagerer fra krydstogtskib er døde af coronavirus

Krydstogtskibet har ligget i karantæne i to uger siden 3. februar ud for Japans kyst nær Tokyo, efter at en passager, der gik i land i Hongkong, blev testet positiv for virusset.

Flere end 620 passagerer har været smittet med virusset på skibet, der oprindeligt havde 3700 passagerer om bord.

Ifølge nyhedsbureauet Kyodo er 29 af de smittede i kritisk tilstand. Dette er ikke blevet bekræftet af myndighederne.

En gruppe personer, der er blevet testet negativ for virusset, gik i land onsdag.

Natten til torsdag dansk tid er yderligere omkring 500 passagerer fra krydstogtskibet begyndt at gå i land, og derudover er 100 passagerer blevet fløjet hjem.

Passagerer, der har delt værelse med en smittet, skal forblive i karantæne på skibet.

Det er stadig uvist, hvor mange passagerer der er tilbage på skibet, og hvornår alle forventes at være gået i land.