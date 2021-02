To nye varianter af coronavirus er blevet fundet i England

Den ene af varianterne, som først blev opdaget i den engelske by Bristol, er blevet kategoriseret som bekymrende af rådgivningsgruppen for nye luftvejsvirus.

To nye varianter af coronavirus med nogle ligheder med de sydafrikanske og brasilianske varianter er blevet opdaget i England.

Den anden, som først blev opdaget i Liverpool, har fået status som en variant, der skal undersøges nærmere.

De nye varianter har en E484K-mutation, som dannes på spike-proteinet på overfladen af virusset.

Det er den samme variation, der er blevet opdaget i de sydafrikanske og brasilianske varianter af covid-19, og som har skabt bekymring over hele verden.

Sundhedsmyndighederne i England siger, at der er fundet 76 tilfælde af de nye varianter, og at de er sikre på, at vaccinerne virker imod dem.

Både den første britiske variant af coronavirusset og den sydafrikanske variant er blevet fundet i Danmark.

Navnlig den britiske variant, B117, er begyndt at gøre indtog i de danske virusstatistikker. I uge fire anslog Statens Serum Institut (SSI), at cirka hvert femte smittetilfælde var med den britiske variant. Vi er i uge seks nu.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag aften på Twitter, at der er fundet yderligere to tilfælde af den sydafrikanske coronavariant i Danmark.

Der er dermed i alt fundet syv smittetilfælde med den sydafrikanske virusvariant i Danmark.

I kampen mod corona er Danmark i gang med at vaccinere befolkningen mod virusset. De første vaccinationer begyndte mod slutningen af sidste år.

Seneste opgørelse fra SSI viser, at der frem til tidligt tirsdag morgen er i alt 201.966 personer, der har påbegyndt vaccination eller er færdigvaccineret. Det svarer til 3,46 procent af den samlede befolkning.