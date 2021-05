To mørke dage i USA's historie

- Jeg er her for at bede mit land erkende, hvad der skete.

Fletcher var sammen med to andre på den anden side af de 100 til høring i den amerikanske kongres i Washington D.C. den 19. maj.

Her fortalte de om massakren i Tulsa, Oklahoma, hvor op imod 300 sorte mennesker blev dræbt af væbnede hvide.

Det skete i kvarteret Greenwood, som var en forholdsvis velhavende sort bydel.

"Black Wall Street" blev den kaldt.

Efter massakren var kvarteret ikke til at kende. Der var alle de døde, der var tusindvis af hjemløse, der var nedbrændte bygninger.

- Jeg ser stadig sorte blive skudt, sorte lig ligge i gaderne. Jeg ser sorte forretninger blive brændt, sagde Fletcher i Kongressen.

Der er aldrig betalt erstatning til Greenwood-indbyggere, der mistede hus, hjem og forretninger. Og familiemedlemmer.

Ingen blev anklaget for massakren.

Det, der udløste blodbadet, var en sag, hvor en sort skopudser på 19 blev beskyldt for at have overfaldet en 17-årig hvid pige.

Han blev anholdt. Blandt de sorte gik der rygter om, at han skulle lynches.

En gruppe sorte mænd, nogle bevæbnet, gik til fængslet for at sikre, at han ikke blev lynchet.

Sheriffen fik beroliget flokken, der gik igen.

Men i det samme kom en gruppe vrede hvide, der troede, at de sorte ville tage den anholdte ud af fængslet.

Det kom til uroligheder. Adskillige blev dræbt, og det spredte sig til Greenwood.

Nu 100 år senere er Tulsa med 400.000 indbyggere stadig en delt by, skriver nyhedsbureauet AFP. 15 procent af indbyggerne er sorte.

I Greenwood er forberedelserne til at markere 100-året i gang. De kulminerer tirsdag, når præsident Joe Biden ventes at komme på besøg.

Dermed kommer den øverste folkevalgte i USA til stedet for de grusomme begivenheder for 100 år siden.

Men der er så kun få overlevende fra den tid til at bevidne det.

Det officielle Oklahoma har været på vej med et forsøg på at hjælpe de efterladte. Der blev nedsat en kommission for at undersøge massakren, og i 2001 opfordrede en rapport til, at overlevende fra massakren og pårørende til dræbte skulle have erstatning.

Men efter massakren afviste forsikringsselskaber at betale for genopbygning af kvarteret, så der har længe været brug for hjælp.

Der blev opfordret til oprettelse af en økonomisk udviklingszone i Greenwood.

Men ingen af anbefalingerne blev til noget, skriver Reuters.

I februar i år gik efterkommere endnu engang til domstolene for at søge hjælp, herunder etablering af en erstatningsfond.

En talskvinde for Tulsas borgmesterkontor vil ikke kommentere sagen, da byen er tiltalt.

Der er imidlertid bevægelse i USA, når det gælder anerkendelse af en fortid med slaveri og diskrimination.

I Kongressen er der fremsat forslag om at få belyst hele fortiden med slaveri, raceadskillelse og diskrimination.