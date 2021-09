To meldes dræbt under protester mod Taliban og Pakistan

To er dræbt og otte såret i den vestlige by Herat, oplyser en læge til nyhedsbureauet AFP.

- De har alle skudsår, siger lægen.

Der har været lignende demonstrationer tirsdag i hovedstaden Kabul, hvor Taliban har skudt op i luften for at sprede flere hundrede demonstranter.

Deres vrede er især rettet mod Pakistan, der beskyldes for at være pot og pande med de nye magthavere fra Taliban.

Demonstrationerne fandt sted på to eller flere steder i bymidten, og der lød højlydte krav om, at Pakistan holder op med blande sig i Afghanistans indre anliggender.

Protesterne kommer lidt over tre uger efter, at Taliban-bevægelsen indtog hovedstaden Kabul og dermed i realiteten er landets nye magthaver. Tirsdag blev der udpeget en ny overgangsregering i landet, som kun består af Taliban-folk.

Mange afghanere mener, at Pakistan hjalp Taliban med at overtage magten.

- Længe leve modstanden, lød det fra demonstranterne.

- Død over Pakistan, råbte andre.

På videoer, der cirkulerer på de sociale medier, bedyrer en kvinde, at de ikke demonstrerer for at opnå noget på egne vegne.

- Vi er her for at forsvare vores land. Pakistan har startet en direkte invasion, og vi spørger, hvorfor deres øverste efterretningschef er her. Hvad er formålet?

Søndag og mandag holdt lederen af Pakistans efterretningstjeneste ISI, Faiz Hameed, møder i Kabul med Talibans ledere.

BBC rapporterer fra byen, at de mange demonstranter mener, at Pakistan har hjulpet Taliban med at nedkæmpe den sidste modstandslomme i landet i provinsen Panjshir et par timers kørsel nord for Kabul.

Panjshirdalen faldt mandag efter næsten en uges kampe til Taliban, hævder den islamistiske bevægelse.