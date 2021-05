To mænd er anholdt i sag om drab på fransk politibetjent

De to personer blev anholdt cirka 20 kilometer uden for Avignon. Den ene menes at have affyret det dræbende skud, mens den anden menes at være en medsammensvoren, oplyser kilden.

Fransk politi har anholdt to mænd, som menes at står bag et drab på en politibetjent onsdag i sidste uge i byen Avignon.

Søndagens anholdelser skete, få timer efter at flere hundrede mennesker havde deltaget i en mindehøjtidelighed for den 36-årige betjent Eric Masson, der var far til to børn.

Skuddrabet fandt sted under en narkorazzia i Avignon i den sydlige del af landet. Ifølge Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, blev der skudt mod flere betjente under aktionen.

Vincent Dath, som er embedsmand inden for politiet, oplyste, at betjenten blev skudt under en razzia et sted, som er et kendt opholdssted for narkohandlere.

- Det ligner en narkorelateret sag. Ikke et terrorrelateret angreb, sagde Dath.

En unavngiven kilde i politiforbundet oplyste samtidig, at manden bag skuddene var på flugt. Ifølge tv-kanalen BFM flygtede vedkommende fra stedet på et løbehjul.

Drabet på betjenten har genantændt en debat om præsident Emmanuel Macrons forsøg på at bekæmpe kriminalitet.

Drabet har ifølge AFP chokeret indbyggerne i Avignon. Byen med omkring 90.000 indbyggere er mere kendt for sin årlige teaterfestival end for hårdkogte kriminelle.

På tirsdag deltager premierminister Jean Castex og indenrigsminister Gérald Darmanin i en højtidelighed for den dræbte betjent i Avignon.