To kvinder i Paris angreb muslimske kvinder med kniv

Ved angrebet, der skete nær Eiffeltårnet, forsøgte de to kvinder også at rive kvindernes slør af. Kvinderne er desuden sigtet for at komme med racistiske tilråb.

To kvinder i Paris er torsdag blevet sigtet for at angribe to andre kvinder, som bar muslimske tørklæder.

Den ene af kvinderne bag angrebet er varetægtsfængslet, mens den anden er løsladt mod kaution. De to kvinder var berusede, og de sigtes nu for at have anvendt et våben, for racistisk forulempelse og for at have begået et angreb sammen.

Ofrenes sagfører, Arie Alimi, har krævet, at de to kvinder sigtes for drabsforsøg motiveret af had til ofrenes race eller religion.

Kvindernes forsvarer, Bernard Solitude, advarer imidlertid mod at blæse sagen ud af proportion.

De to sigtede kvinder kom forbi de muslimske kvinder og deres børn i det grønne område for foden af Eiffeltårnet.

Da de to muslimske kvinder klagede over kvindernes hund, kom det til håndgemæng og knivstød, og den ene muslimske kvinde, som er 40 år, blev stukket seks gange med en kniv og er indlagt med en punkteret lunge.

Den anden muslimske kvinde på 19 år blev stukket med en kniv tre gange.

Begge ofre siger, at de angribende kvinder kaldte dem "beskidte arabere" og råbte, at "dette er ikke Jeres hjem".

Sagen kommer dagen efter en national mindehøjtidelighed på Sorbonne Universitetet i Paris for at ære læreren Samuel Paty, som blev halshugget ved højlys dag fredag i sidste uge uden for sin skole.

Drabet blev begået af en 18-årig formodet islamist i en Paris-forstad. Den 18-årige gerningsmand blev skudt og dræbt af politiet.

Efter drabet, der har rystet Frankrig, blev flere moskéer i de franske byer Bordeaux og Beziers onsdag sat under politibeskyttelse, efter at der er blevet fremsat trusler om voldelige aktioner mod dem.

Præsident Emmanuel Macron har posthumt tildelt den dræbte lærer Frankrigs højeste civile æresbevisning, Æreslegionen.

Den franske lærer havde vist sine elever en karikaturtegning af profeten Muhammed i en undervisningstime om ytringsfrihed.

Drabet på den 47-årige Paty har rystet Frankrig og skabt fornyet fokus på angrebet på Charlie Hebdo for fem år siden. Ved angrebet på det satiriske magasin i 2015 blev 12 personer dræbt.

Over 230 mennesker er blevet dræbt i Frankrig ved en serie af islamistiske terrorangreb i 2015 og 2016.