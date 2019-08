Rashida Tlaib, som er medlem af den amerikanske kongres, har sammen med et andet kvindeligt kongresmedlem, fået besked på, at de har indrejseforbud i Israel, fordi de har opfordret til boykot af israelerne. Israels meddelelse torsdag kom, efter at præsident Donald Trump havde opfordret de israelske ledere til at forbyde de to kvindelige politikeres besøg. (Arkivfoto)

To kvinder fra USA's kongres må ikke besøge Israel

Præsident Donald Trump opfordrede Israel til at forbyde to kvindelige politikere at besøge landet.

Israel meddelte torsdag, at det vil forhindre to kvindelige medlemmer af den amerikanske kongres i at foretage et planlagt besøg i landet, fordi de har støttet en boykot af israelerne på grund af deres politik over for palæstinenserne.

Israels meddelelse kom, efter at præsident Donald Trump havde opfordret Israel til at forbyde de to kvindelige politikeres besøg.

Trump skrev på Twitter, at det ville være "et udtryk for stor svaghed", hvis Israel tillod de to kvindelige kongresmedlemmer, Ilhan Omar og Rashida Tlaib, at besøge landet.

Begge kvinder er kritikere af Israel.

Israelsk lov forbyder indrejse for personer, der opfordrer til boykot af landet.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, siger i en kommentar torsdag, at Israel altid er åben for kritik, men ikke over for opfordringer til boykot, som skader staten.

Omar og Tlaib, som har palæstinensisk baggrund, skulle have været til Israel i weekenden på et besøg, hvor de skulle ud i de palæstinensiske områder.

Beslutningen om at forbyde de to amerikanske politikeres besøg blev truffet af den israelske indenrigsminister, Arye Deri, rapporterer israelske medier.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tager afstand fra den israelske regerings beslutning om at forbyde de to kvindelige kongresmedlemmers besøg.

Hun siger, at beslutningen er "dybt skuffende" og under Israels værdighed.

Pelosi, som er en markant støtte af Israel, siger også, at præsident Trumps udfald mod de to kvindelige politikere er "et tegn på uvidenhed og manglende respekt - og under præsidentembedets værdighed".

I sidste måned sagde den israelske ambassadør i USA, Ron Dermer, at de to demokrater ville får lov til at besøge landet på grund af Israels respekt for USA's kongres og den stærke alliance mellem Israel og USA.

En højtstående palæstinensisk repræsentant, Hanan Ashrawi, kalder den israelske beslutning for "en uhyrlig fjendtlig handling mod den amerikanske befolkning og dens repræsentanter".

- Dette er en farlig udvikling, som er i strid med diplomatiske normer, og det er et overgreb på det palæstinensiske folks ret til at have relationer med resten af verden, siger hun i en erklæring.