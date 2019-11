To katolske præster får lange straffe for overgreb på børn

To katolske præster har udsigt til at tilbringe resten af livet bag tremmer, efter at de mandag blev idømt lange fængselsstraffe for seksuelt misbrug af omkring 20 børn i Argentina.

Den 59-årige argentinske præst Horacio Corbacho skal 45 år i fængsel, mens den 83-årige italienske præst Nicola Corradi er idømt 42 års fængsel.

Domstolen i byen Mendoza i Argentina betegner det som en skærpende omstændighed, at de to præster havde ansvaret for børnenes velbefindende, og at ofrene var mindreårige.

De to præster har siddet varetægtsfængslet, siden de blev anholdt for tre år siden på mistanke om, at de havde forgrebet sig på børnene på skolen.

En gartner, der var tilknyttet institutionen, er også dømt i sagen. Han har fået 18 års fængsel.

Da sagen kom frem i 2016, blev flere af de ansatte på skolen anholdt. Blandt dem er en 42-årig japansk nonne, der er anklaget for at have stået i ledtog med de to dømte præster. Hende er der endnu ikke faldet dom over.

I løbet af retssagen, der blev indledt i august, har 13 af ofrene fortalt om de overgreb, der fandt sted på skolen for døve og hørehæmmede børn.

Skolen, der ligger i Mendoza i det vestlige Argentina, blev lukket i 2016, da de første anklager om seksuelt misbrug af børn blev kendt.