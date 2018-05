To italienske partier erklærer sig klar med regering

I spidsen for den nye regering skal stå de to partiers hidtidige kandidat som premierminister, Giuseppe Conte.

Kilder tæt på forhandlingerne siger, at Paolo Savona, der var skyld i, at præsidenten sagde nej til en regering af de to partier, da da ville gøre ham til finansminister, i stedet bliver minister for europæiske anliggender. Det skriver Reuters.

Savona er kendt som en modstander af Italiens deltagelse i euroen.

Lederen for det stærkt højreorienterede Ligaen, Matteo Salvini, skal ifølge kilderne udfylde posten som indenrigsminister.

M5S' leder, Luigi Di Maio, skal være industriminister.

Italiens præsident Sergio Mattarella godkendte allerede i sidste uge Giuseppe Conte som leder af regeringsforhandlingerne på vegne af de to partier.

Men han slog bremsen i, da Conte ville gøre Savona til finansminister. Mattarella mente, at Savona ville være en belastning for Italien og signalere over for det øvrige EU, at man var klar til at gå enegang i det europæiske samarbejde.