To israelere vil fratage Netanyahu magten

Således meddelte den israelske oppositionsleder Yair Lapid onsdag aften, at han er klar til at danne en ny samlingsregering med sig selv og Naftali Bennett på premierministerposten.

Der skal ikke blot en, men to mænd til at vælte Israels længst siddende premierminister, Benjamin Netanyahu.

Han havde fået opbakning fra et flertal af medlemmerne i det israelske parlament, Knesset, til at danne den nye regering, lod han præsident Reuven Rivlin forstå.

Det oplyser både Lapids midterparti, Yesh Atid, og præsidenten ifølge avisen Times of Israel.

Koalitionen har nu op til 12 dage til at få den nye regering godkendt i parlamentet.

Hvis den godkendes, skal premierministerposten deles sådan, at Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina skal stå i spidsen for regeringen de første cirka to år af embedsperioden. Herefter tager den 57-årige Lapid over.

- Det er mig en ære at informere dig om, at det er lykkedes mig at danne en regering, lød det fra oppositionslederen til præsidenten, som lykønskede Lapid over telefonen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der havde på forhånd været forlydender om, at det var lykkedes Yair Lapid at overtale Naftali Bennett til at indgå i en samlingsregering ved at tilbyde ham at dele magten.

Gennembruddet kom blot 35 minutter før en tidsfrists udløb ved midnat onsdag lokal tid.

Det skete, efter at lederen af det arabisk-israelske parti Raam, Mansour Abbas, tidligere onsdag aften havde meddelt, at han var gået med i en koalition, som vil fjerne Netanyahu fra magten.

Hvis samlingsregeringen bliver godkendt i parlamentet, bliver Raam det første arabiske parti, som bliver en del af en israelsk regering.

Med en ny samlingsregering på plads betyder det, at der er sat punktum for en 12 år lang periode med den konservative Benjamin Netanyahu som israelsk premierminister.

Times of Israel påpeger dog, at der stadig er en udfordring i form af Nir Orbach, som er parlamentsmedlem for Bennets Yamina-parti.

Nir Orbach har nemlig truet med at stemme imod den nye regering.

Sker det, kan det få regeringsprojektet til at kollapse, da partierne har brug for hver eneste stemme, da pladserne i øjeblikket er fordelt 61-59 i parlamentet med 120 pladser.

Ifølge israelske medier har Yair Lapid indgået aftaler med Arbejderpartiet, borgerretspartiet Meretz og det nationalistiske Israel Er Vort Hjem, der er ledet af tidligere udenrigsminister Avigdor Lieberman.

Partierne er meget forskellige, men de har det til fælles, at de alle vil af med Netanyahu.

- Denne regering vil arbejde for alle israelske borgere - både dem, der stemte for regeringen, og dem, der stemte imod. Den vil respektere sine modstandere og gøre alt, hvad den kan, for at forene og forbinde alle dele af det israelske samfund, skriver Yair Lapid på Twitter.

Oppositionslederen fik den 5. maj 28 dage af præsident Reuven Rivlin til at forsøge at danne en koalitionsregering.

Det skete, efter at Benjamin Netanyahu ikke formåede at samle nok støtter til at danne en ny regering efter valget 23. marts.