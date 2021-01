To indonesiske mænd straffet med 77 stokkeslag efter sex

To mænd har modtaget deres straf på 77 stokkeslag i den indonesiske provins Aceh, efter at de blev dømt skyldige i at have haft samleje.

De blev opdaget i færd med et samleje på et lejet værelse i november 2020. Det oplyser chefen for det lokale shariapoliti, Zakwan Shi.

- De blev fanget på fersk gerning af udlejeren, der blev mistænksom, efter at lejeren blev ved med at invitere forskellige mænd op på værelset, siger Zakwan.

De to mænd blev egentlig idømt 80 stokkeslag hver. De kunne dog glæde sig over en lille strafrabat, da straffen blev stoppet efter 77 slag.

Stokkeslagene blev tildelt de to mænd i en offentlig park i Aceh-provinsens hovedstad, Banda Aceh.

Ved samme lejlighed blev et ugift par straffet med 20 stokkeslag for at have haft et intimt forhold.

To andre blev straffet med 40 stokkeslag for at have drukket alkohol, siger Zakwan Shi.

Aceh er den eneste provins i Indonesien, der praktiserer sharialovgivning.

Lovgivningen dikterer i Aceh regler for samkvem mellem mennesker af forskelligt køn, salg og indtagelse af alkohol, utroskab, voldtægt, sexchikane og homoseksualitet.

Straf med stokkeslag udføres på offentlige pladser og tiltrækker ofte hundredvis af mennesker.