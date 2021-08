To fra Myanmar anholdt i USA for planer om drab på ambassadør

To myanmarske statsborgere er blevet anholdt i New York. De er mistænkt for at have planlagt et voldeligt angreb på Myanmars FN-ambassadør.

Det oplyser anklagere i en erklæring fredag.

De to mænd på henholdsvis 20 og 28 år bor i New York og "planlagde at gøre skade på eller dræbe Myanmar faste repræsentant for FN", lyder det i erklæringen.