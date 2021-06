To fabrikker får lov til at producere Pfizer-vaccine

Fabrikker i Tyskland og Schweiz skal hjælpe med at forsyne EU med Pfizer-vacciner. (Arkivfoto)

To fabrikker får tilladelse til at fremstille Pfizers vaccine mod coronavirus.

Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tirsdag.

Den ene fabrik ligger i Reinbek i Tyskland, mens den anden er i Stein i Schweiz.

Det er henholdsvis den tyske medicinalvirksomhed Allergopharma og den schweiziske medicinalvirksomhed Novartis, der skal drive produktionen. De skal stå for forskellige dele af fremstillingsprocessen.

EMA forventer, at de to nye fabrikker skal hjælpe med den fortsatte forsyning af Pfizer-vacciner til EU.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at beslutningen ikke skal igennem EU-Kommissionen, hvorfor de to nye fabrikker med det samme kan blive operationelle.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad beslutningen kommer til at betyde for antallet af vacciner, der bliver leveret til de europæiske lande.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har fået information om, de to yderligere vaccinefabrikker får betydning for den danske vaccineudrulning.

Pfizer er den vaccine, som langt de fleste danskere har fået.

86,8 procent af de færdigvaccinerede borgere har fået Pfizer-vaccinen. Det er mere end 1,4 millioner af borgerne.

1. juni anbefalede EMA at give Pfizer tilladelse til at udvide vaccineproduktionen på virksomhedens fabrik den belgiske by Puurs.

EMA oplyste dengang, at det ville have en "betydelig og øjeblikkelig" virkning på leverancerne af vacciner til EU-lande.

Men ifølge SSI havde det ingen betydning.

- Produktionsudvidelsen var planlagt og er allerede regnet med ind i planerne for leverancerne. Så ingen betydning, oplyste Flemming Platz, pressechef i SSI, i juni.