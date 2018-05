To er dræbt og fire såret under knivangreb i Paris

En mand har med en kniv angrebet folk i hjertet af Paris. En person er dræbt og flere er såret af angriberen.

Gerningsmanden er også dræbt. Han blev skudt af politiet, rapporterer tv-stationen BFM.

En kilde i politiet bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at der er to dræbte. Politiet skriver på Twitter, at der er fire sårede - to af dem meldes i kritisk tilstand.