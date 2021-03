Den intensive afdeling på Rikshospitalet i Oslo. De to seneste døde kort efter vaccinering var indlagt på hospitalet. (Arkivfoto)

To dør af blodpropper i Norge efter vacciner med AstraZeneca

Yderligere to er døde i Norge af blodpropper, efter at de har fået AstraZenecas vaccine. Det oplyser landets lægemiddelstyrelse søndag aften.

Den ene var ansat i sundhedssektoren. Det erfarer nyhedsbureauet NTB.

- Legemiddelverket kan ikke udelukke, at disse tilfælde kan have sammenhæng med AstraZeneca-vaccinen, hedder det.

Norge har ligesom Danmark sat brugen af AstraZenecas vaccine på pause. Det er sket, efter at begge lande har registreret flere døde efter blodpropper, kort efter at de havde fået vaccinen.

- Vi har fået melding om to tragiske dødsfald på Rikshospitalet hos de to patienter, som har været indlagt med et specielt sygdomsbillede. Det siger den medicinske fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Han ønsker ikke at give yderligere oplysninger om de to døde. Men han bekræfter, at flere af de fem, som har været indlagt på hospitalet med det sjældne sygdomsforløb, var ansatte i sundhedssektoren.

Norge havde inden søndag officielt registreret to døde, kort efter at de havde fået vaccinen fra det svensk-britiske selskab.

Der er ikke påvist en sammenhæng mellem de alvorlige tilfælde af blodpropper og vaccinen. Hverken i Norge, Danmark eller andre lande.

Danmark har registreret to døde under samme forhold. Men der er ikke påvist flere dødsfald blandt de vaccinerede, end der relativt set er i befolkningen generelt.

Såvel verdenssundhedsorganisationen WHO som Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, råder til fortsat at bruge vaccinen. De siger, at fordelene opvejer ulemperne.

Der er tale om blodpropper og/eller hjerneblødninger i de sager, der har været omtalt. Der er også hos de berørte registreret et lavt antal blodplader. Det påvirker blodets evne til at størkne.

- Oslo Universitetshospital (Rikshospitalet, red.) har sammen med andre universitetssygehuse i Norge foretaget omfattende undersøgelser for at kortlægge disse hændelser. Og denne kortlægning fortsætter, siger Steinar Madsen.

Både Norge og Danmark ventes i den kommende uge at melde ud, om og i givet fald hvornår de tager vaccinen fra AstraZeneca i brug igen.

Det seneste dødsfald i Danmark blev bekræftet lørdag af Lægemiddelstyrelsen. Der er ingen oplysninger om den dødes alder og køn. Samtidig hed det, at en 30-årig kvinde var indlagt med symptomer på en blodprop i hjernen.

Tidligere er en 60-årig kvinde bekræftet død herhjemme, efter at hun havde fået AstraZenecas vaccine.