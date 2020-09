To dømmes til døden for dødsbrand på pakistansk fabrik i 2012

To mænd er tirsdag blevet dømt til døden for at have stået bag en brand på en tøjfabrik i den pakistanske by Karachi i 2012.

Flere end 260 fabriksarbejdere mistede livet i branden.

De to mænd, der tirsdag modtog dødsstraf for ugerningen, har begge tidligere været tilknyttet et politisk parti, der i dag er en del af regeringskoalitionen i Pakistan.

De to mænd havde forud for branden forsøgt at afpresse fabrikkens ejere. Da de ikke betalte pengene, valgte de nu dømte mænd at påsætte branden på fabrikken.

Fabriksarbejderne omkom af iltmangel eller brændte ihjel. Fabriksbygningen havde hverken nødudgange og ordentlig ventilation.

Der var cirka 600 personer på arbejde, da branden brød ud. Mange måtte springe ned fra anden og tredje sal i flugten fra flammerne.

De fleste af de omkomne befandt sig i stueetagen, hvor der heller var tilstrækkeligt med udgange.

Efter branden beordrede regeringen en grundig undersøgelse af katastrofen.

Flere med kendskab til fabrikken spekulerede først i, at det var en kortslutning i en generator, der udløste branden.

Geo News, der er Pakistans største nyhedsmedie, rapporterede dog allerede umiddelbart efter branden, at den kunne have været påsat.

Mediet skrev blandt andet, at en af fabrikkens ejere havde afvist at betale en afpresningssum på 100.000 dollar.

Det skriver The New York Times.