To dødsofre fundet seks uger efter jordskred i Norge

Yderligere to mennesker er fundet omkommet i den lille by Ask i Gjerdrum nordøst for Oslo, hvor et jordskred i slutningen af december rev flere huse med sig.

Mandskab, der over en måned efter skreddet fortsat gennemsøger ulykkesstedet, fandt de to savnede personer døde tirsdag eftermiddag.

Jordskreddet fandt sted tidligt om morgenen den 30. december. I dagene efter skreddet arbejdede redningsmandskab på højtryk i det kolde vintervejr for at finde eventuelle overlevende.

På det tidspunkt var der et spinkelt håb om, at de tre savnede kunne have overlevet i luftlommer i de sammenstyrtede huse.

Men håbet svandt, i takt med at tiden gik. Og tirsdag har man så fundet det ottende og niende dødsoffer.

Den tiende person er fortsat ikke fundet, men er officielt erklæret omkommet.

Den lille by Ask ligger cirka 20 kilometer nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Jordskreddet skete i et område med en særlig type ler, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland. Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred, som tilfældet var det i Ask.

Når leret bliver overbelastet, mister det sin styrke og flyder som væske.