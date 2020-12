Arizona og Wisconsin har godkendt, at Joe Biden er vinder af de to delstater.

To delstater godkender Joe Bidens sejr

Wisconsins guvernør, Tony Evers, certificerede mandag Joe Bidens sejr i delstaten. Det oplyste han i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I dag har jeg udført min pligt at certificere valget 3. november, udtalte Evers i en meddelelse.

Han har i henhold til føderal og delstatslig lovgivning "underskrevet et godkendelsescertifikat" for de i alt ti valgmænd i Wisconsin, som altså går til kommende præsident Joe Biden, lyder det videre i meddelelsen.

Godkendelsen kommer, efter at Arizona, hvor der er 11 valgmænd på spil, tidligere mandag også godkendte Bidens sejr i delstaten ifølge New York Times.

De to delstater er netop nogle af dem, hvor Donald Trump har forsøgt at så tvivl om valgresultaterne efter Bidens sejr.

/ritzau/