To danskere såret i sidste uges eksplosion i Beirut

4. august ramte en stor eksplosion et lager i Libanons hovedstad. Omkring 6000 blev såret, heraf to danskere.

To danskere blev såret i den massive eksplosion, der tirsdag i sidste uge ramte Libanons hovedstad, Beirut. Det oplyser Borgerservice til Politiken.

Omkring 6000 mennesker blev såret efter eksplosionen, der skete 4. august i et lager på havnen i Beirut. Mindst 172 mennesker meldes omkommet.

En af de sårede var Melissa Maria Elsberg, der i dag er tilbage i Danmark.

Hun var ansat på den danske ambassade og fortæller til Politiken, at hun faldt flere meter fra en bygning og brækkede to ribben og et håndled.

- Folk skriger, og så kommer eksplosionen. Eller den kommer ikke. Den er der bare, river murene fra hinanden, kaster sten og sort støv op og efterlader mig i mørke, siger hun til mediet.

Eksplosionen skete, efter at næsten 2800 ton af det sprængfarlige kemikalie ammoniumnitrat eksploderede.

Siden eksplosionen har der været demonstrationer i Beirut og andre byer rettet mod landets politikere. Mandag trådte landets regering tilbage.

Til trods for adskillige advarsler har Libanons skiftende regeringer i de seneste seks år undladt at gøre noget ved lageret.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, og et internationalt hold hjælper nu til med at efterforske eksplosionen.

Eksplosionen har givet omfattende ødelæggelser i en stor del af Beirut - blandt andet er halvdelen af hovedstadens hospitaler og klinikker ødelagt.

For få dage siden vurderede Libanons præsident, Michel Aoun, ifølge AFP, at skaderne løber op i mere end 15 milliarder dollar - 95 milliarder kroner.

Tre større hospitaler er ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fuldstændigt ødelagt.

Det betyder, at der mangler sengepladser efter eksplosionen.

Samtidig er der siden eksplosionen sket en "alarmerende" stigning i antallet af coronatilfælde, lød det onsdag fra organisationen.