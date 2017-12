To californiske mænd skal for retten for 36 tabte liv i brand

Anklagerne har fremlagt tilstrækkelige beviser til at kunne føre en straffesag mod to mænd, der anklages for at være skyld i, at 36 festende mennesker omkom i en bygningsbrand i Oakland, Californien, i december sidste år.

Det fortæller dommer Jeffrey Horner ved Alameda County Superior Court.

Under retsmøder de seneste dage har vidner blandt andet beskrevet bygningen som en dødsfælde.

- Hvis ansvar var det? Jeg mener, at der er meget stærke beviser, som understøtter den konklusion, at det var disse to tiltaltes ansvar, siger dommeren.

Ifølge anklagerne stod en af de to mænd på lejekontrakten af lagerbygningen - også kendt som Ghost Ship - der brændte. Den anden mand boede i bygningen, ligesom at et vidne har fortalt, at han var ansvarlig for den koncert, der uden tilladelse blev holdt på stedet den skæbnesvangre aften.

36 mennesker - herunder flere teenagere - omkom i branden, der brød ud sent fredag aften 2. december 2016 under en fest med elektronisk musik på første sal af den to-etager høje bygning.

Lagerbygningen var på ulovlig vis omdannet til boliger for kunstnere. Stedet var rodet og havde ingen sprinkleranlæg.

Anklagerne mener, at de to mænd vidste, at de havde bygget en brandfælde, og at de bevidst havde givet både bygningens ejer, politi og brandmyndigheder urigtige oplysninger om, at der boede mennesker i bygningen.

De to mænd nægter sig skyldige og siger, at de er blevet gjort til syndebukke.

Politiet i Oakland har tidligere sammenlignet brandens dødelighed med angrebet på World Trade Center i New York 11. september 2001, fordi så få ofre blev bragt på hospitalet med deres kvæstelser.

- Enten fandt folk en vej ud. Ellers klarede de den ikke, lød det fra politiet umiddelbart efter branden.