Artiklen: To FBI-agenter dræbt under anholdelse i Florida

To FBI-agenter dræbt under anholdelse i Florida

Under en ransagning er i alt fem FBI-agenter blevet skudt tirsdag morgen. To af dem er dræbt, meddeler FBI.

To FBI-agenter er blevet dræbt og tre andre såret af skud i forbindelse med en anholdelse i byen Sunrise i Florida tirsdag morgen lokal tid.

Det bekræfter det amerikanske forbundspoliti i en meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

To af de sårede meldes i stabil tilstand. Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor hårdt såret den tredje FBI-agent er.

Det er første gang i flere år, at FBI-agenter i tjeneste er blevet dræbt.

Skyderiet skete omkring klokken 06 om morgenen, da FBI ankom for at foretage en ransagning hos en mand i Sunrise. Han var mistænkt for blandt andet at have begået vold mod børn, meddeler FBI.

Den mistænkte er ligeledes dræbt i skyderiet, oplyser FBI, der på nuværende tidspunkt ikke vil meddele yderligere.

En politikilde siger til avisen Miami Herald, at den mistænkte barrikaderede sig i sit hjem og skød efter politifolkene. Han menes at have taget sit eget liv efterfølgende, siger kilden.

Politiet i Sunrise oplyser til Miami Herald, at den mistænkte er en mand, der skulle efterforskes for muligvis at være i besiddelse af børneporno.

Både FBI og det lokale politi er massivt til stede i området.

På Twitter skriver det lokale politi, at området er sikret efter skyderiet. Men "på grund af den igangværende efterforskning" opfordres folk til at holde sig væk fra området.

Tirsdagens skyderi er et af de dødeligste i FBI's historie, skriver Tampa Bay Times.

Et mere blodigt skyderi fandt sted i 1986, hvor fem FBI-agenter blev dræbt i et skyderi mellem to bankrøvere og en gruppe politifolk i miami, skriver avisen.