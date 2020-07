Tjetjensk systemkritiker skudt og dræbt i Østrig

Østrigsk politi har anholdt to russere fra Tjetjenien i en sag om et drab på en tjetjensk systemkritiker, der havde fået asyl i Østrig.

Russiske medier skriver, at det drejer sig om Mamikhan Umarov, der i Østrig levede under navnet Martin Beck.

Han havde i 2017 afgivet vidneudsagn i en drabssag i Ukraine, som involverede en soldat, der angiveligt havde angrebsplaner mod Ruslands præsident, Vladimir Putin, oplyser det ukrainske indenrigsministerium.

Umarov har også stået bag en videoblog på nettet med kritik af den tjetjenske leder, den Moskva-tro Ramzan Kadyrov.

Kadyrov har siden 2007 holdt Tjetjenien i et jerngreb.

Den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta skriver, at den dræbte mand var en "personlig fjende" af Kadyrov, og at Umarovs blog var populær på grund af hans "åbenmundethed".

Avisen skriver videre, at den 43-årige havde leveret "detaljerede beviser" til ukrainske efterretningstjenester om drab på nogle af Kadyrovs politiske modstandere.

Det er imidlertid for tidligt at sige, om disse forhold har noget med lørdagens drab at gøre, meddeler østrigsk politi, der ikke umiddelbart kan sige noget om, hvilket motiv der lå bag.

Men drabet har vakt bekymring for sikkerheden for de tjetjenske systemkritikere, der bor i udlandet.

Den tidligere ukrainske politiker Igor Mosiychuk, som også kendte den dræbte Umarov, skriver i en meddelelse på beskedtjenesten Telegram, at drabet "100 procent er begået af Rusland".

Han skriver videre, at han mødtes med den nu dræbte systemkritiker i februar, hvor Umarov bad om hjælp med at skaffe en skudsikker vest.

Det er ikke første gang, at en af Kadyrovs kritikere bliver angrebet i udlandet.

I februar blev en tjetjensk blogger, der lever i eksil i udlandet, overfaldet, men formåede at sende overfaldsmanden på flugt ved hjælp af en hammer.

I januar blev den tjetjenske oppositionsleder Imran Aliev fundet død på et hotelværelse i den franske by Lille. Han var stukket 135 gange med en kniv.

Tjetjenien er en russisk republik i det nordlige Kaukasus. Flertallet af befolkningen er muslimer.

To krige i 1990'erne udløste et større antal flygtninge, der for manges vedkommende søgte til Europa.

I de senere år har der blandt andet også været meldinger om uhyggelige forfølgelser af homoseksuelle i republikken.

Og mange er flygtet på grund af uoverensstemmelser med Kadyrovs styre, som menneskerettighedsgrupper beskriver som brutalt.