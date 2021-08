Tjekkisk premierminister angrebet med æg

Hændelsen fandt sted i byen Pruhonice nær hovedstaden Prag, blot to måneder før at der er parlamentsvalg i landet.

Det skriver lokale medier.

Babis fortæller til tv-stationen CNN Prima News, at han blev angrebet af modstandere af regeringen, der er utilfredse med dens tilgang til håndteringen af coronapandemien.

- De blev mere og mere aggressive, og det kulminerede i, at de kastede med æg. De ramte mig i hovedet, og de smed også med ølkrus, siger premierministeren.

Livvagter fik eskorteret premierminister væk fra de vrede modstanderne og hen på en café i nærheden.

To personer er ifølge CNN Prima News blevet anholdt efter hændelsen, der udspillede sig til en bogsignering.

Ved begivenhed sad Babis ned og var i gang med at skrive sin autograf i en bog, da han blev ramt af æg.

Før premierministeren dukkede op, havde kritikere af Babis malet hundredvis af hvide kors på gulvet. De sagde, at det var for at markere de mere end 30.300 mennesker, der har mistet livet under pandemien i Tjekkiet.

Til oktober skal tjekkerne til valg for at sammensætte et nyt parlament.

Ifølge de seneste målinger står Babis' populistiske parti, ANO, til at klare sig bedst. Partiet ventes at få 26 procent af stemmerne efterfulgt af det liberalkonservative partia Spolu, der står til 21,5 procent.

Der er omkring otte millioner vælgere i Tjekkiet, og de skal sammensætte et parlament med 200 medlemmer.

Siden valget i 2017 er Tjekkiet blevet styret af en mindretalsregering med Andrej Babis i spidsen.