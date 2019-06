Tjekkiets regering overlever afstemning om EU-svindel

Titusinder af demonstranter har beskyldt Babis for at svindle med EU-midler.

Forretningsmanden Babis, der leder ANO, er kommet under pres i forbindelse med en efterforskning. Her synes det at fremgå, at hans forretningsimperium - et af de største i landet - har svindlet med EU-støtte.

Mistillidsdagsordenen tidligt torsdag fik kun 85 stemmer. Der er 200 medlemmer af parlamentet. Dermed faldt dagsordenen efter 17 timers debat, der først sluttede efter midnat.

Resultatet er ikke overraskende. Babis' støtter i parlamentet - Socialdemokraterne og Kommunistpartiet - ville ikke støtte dagsordenen.

- Jeg anser dette initiativ som et forsøg på at destabilisere landet, svarede Babis i parlamentet.

Søndag deltog over en kvart million mennesker i en demonstration i Prag. Her krævede de, at Babis træder tilbage.

Det var den største demonstration i landet, siden det kommunistiske regime faldt i 1989.

Myndighederne overvejer lige nu, om de skal tvinge Babis til at møde op i retten for at forklare, hvordan han kunne sikre to millioner euro i EU-støtte til et hotel- og konferencecenter for godt ti år siden. '

Men andre sager om ulovlig EU-støtte i hans koncern, der tæller medier, fødevare- og kemivirksomheder, venter stadig at blive afklaret.

Babis selv afviser alle anklager.