Tjekkiets premierminister står til genvalg trods nyligt skattelæk

Premierministerens parti, ANO, har ført i de seneste meningsmålinger. Men kløften er blevet mindre og mindre de seneste uger og er nede på bare et par procentpoint mellem ANO og de to oppositionsgrupper.

Det tegner til at blive et tæt valg mellem Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, og en gruppe af oppositionspartier, når tjekkerne går til parlamentsvalg fredag og lørdag.

De består af det nydannede parti SPOLU, der er en sammenslutning af tre mindre højrefløjspartier.

Derudover har Piratpartiet, der blev dannet op til valget i 2017, slået sig sammen med partiet STAN. Sammen hedder de Piráti a Starostové, der betyder Pirater og Borgmestre.

De to grupper har lovet et samarbejde for at få Andrej Babis afsat.

Derudover har premierministeren et andet problem at slås med. Hans navn optræder nemlig i det nylige, internationale skattelæk Pandora Papers.

Ifølge journalistnetværket ICIJ, som sammen med 150 medier står bag afsløringerne, brugte Babis offshorefirmaer til at købe et fransk slot for 112 millioner kroner i 2009.

Og da han et par år senere gik ind i politik, undlod han at deklarere ejerskabet.

Afsløringen kom, mindre end en uge inden parlamentsvalget, og hans politiske modstandere har ikke holdt sig tilbage med at fordømme det.

Milliardæren Babis, som også tidligere har været genstand for korruptionsanklager, har dog fastholdt, at han har betalt retmæssig skat af pengene, før de blev brugt i ejendomshandlen.

Flere end 330 politikere og 130 milliardærer er nævnt i papirerne ifølge ICIJ.

Der er tale om penge og firmaer placeret offshore - altså i udlandet og typisk med lav eller ingen skat og gode muligheder for at være anonym.

Det er ikke det samme som, at loven er overtrådt. Men i mange tilfælde er der tegn på "mistænkelig" aktivitet ifølge journalistnetværket.

Der er omkring otte millioner vælgere i Tjekkiet, og de skal sammensætte et parlament med 200 medlemmer.

Siden valget i 2017 er Tjekkiet blevet styret af en mindretalsregering med Andrej Babis i spidsen.

Valgstederne ventes at åbne fredag klokken 14.