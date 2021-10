Tjekkiets præsident er for syg til at passe jobbet

Tjekkiets præsident, Milos Zeman, er blevet så syg, at han ikke er i stand til at varetage sit embede.

Lægerne mener, at det er usandsynligt, at den 77-årige præsident kan vende tilbage til sit arbejde inden for de kommende uger.

- Ifølge hospitalets vurdering og i lyset af præsident Zemans underliggende sygdom er de langsigtede prognoser for hans helbred højst usikre, siger senatsformanden.

Derfor må parlamentet nu overveje at aktivere en særlig bestemmelse i Tjekkiets forfatning. Den overdrager præsidentens beføjelser til parlamentet, siger Vystrcil.

Zeman blev indlagt på et hospital 10. oktober. Det var dagen efter, at Tjekkiet havde holdt parlamentsvalg.

Blandt de vigtigste opgaver, præsidenten har i den kommende tid, er udnævnelsen af en ny regering.

Ved valget tabte premierminister Andrej Babis, som er præsidentens politiske allierede, til en gruppe oppositionspartier.

Hvis begge kamre i parlamentet er enige, giver forfatningen mulighed for, at præsidenten fritages for sine forpligtelser, hvis han ikke er i stand til at varetage dem.

Hans opgaver og beføjelser skal i givet fald deles ligeligt mellem premierministeren og formanden for underhuset. Sidstnævnte vil så få opgaven med at udpege en ny premierminister.

Oppositionen har flertal i underhuset og planlægger at danne regering. Noget som den får nemmere ved, hvis parlamentet ser sig nødsaget til at fratage præsidenten sine beføjelser.

Det nye underhus samles først 8. november og vil formentlig først kunne stemme om spørgsmålet til den tid.

Men Vystrcil siger mandag, at han er i kontakt med de forskellige partier.

Petr Fiala, der er oppositionens bud på en ny premierminister, kalder den melding, der kom fra hospitalet mandag, "meget alvorlig".

Det er ikke officielt oplyst, hvad præsidenten fejler. Men Zeman har været svækket gennem noget tid. Ifølge tjekkiske medier lider han af en leversygdom.