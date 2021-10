Tjekkiets kommunister kæmper for livet

Fredag og lørdag går tjekkerne til parlamentsvalg, og nu kan det være endelig slut med kommunisterne i forsamlingen i Prag.

Det Kommunistiske Parti (KSČM) risikerer at ryge ud af parlamentet.

- Deres vælgere er ved at dø ud. Eller de forlader partiet til fordel for andre partier, siger Otto Eibl, analytiker ved Masaryk Universitetet i Brno, til AFP.

- De har åbenlyst ikke været i stand til at forny sig og sikre deres overlevelse.

Prognoser fra mediet Politico viser, at KSČM balancerer på spærregrænsen på fem procent. Det kan ikke tåle at miste flere stemmer.

Partiet har ikke kun problemer med manglende fornyelse.

Det kæmper også med et imageproblem.

- Ved i praksis at tilslutte sig regeringen har kommunisterne mistet deres status som protestparti, siger Josef Mlejnek, analytiker ved Charles Universitet i Prag.

Og så har det ikke formået at sælge sig selv.

Det er ifølge Katerina Konecna, kommunistisk medlem af Europa-Parlamentet, et problem i et demokrati, hvor de, der kan sælge sig selv, vinder.

Konecna er topkandidat som ny formand for partiet, når nuværende formand, Vojtech Filip, stopper efter valget.

Efter valget i 2017 valgte KSČM at støtte en mindretalsregering bestående af premierminister Andrej Babis parti, ANO 2011, og det socialdemokratiske parti, ČSSD.

Det gjorde partiets venstrefløj utilfreds.

Premierminister Babis er tidligere forretningsmand.

Han er ifølge Bloomberg god for 3.4 milliarder dollar - knap 22 milliarder kroner.

Det gør ham til Tjekkiets næstrigeste mand og ikke en favorit blandt overbeviste kommunister.

Det har ikke hjulpet, at premierministerens navn optræder det nylige dokumentlæk Pandora Papers.

Dokumenter viser ifølge The Guardian, hvordan Babis har købt et fransk slot via skuffeselskaber.

Det er ikke ulovligt at handle på den måde, men det ligner omvendt ikke en god sag, når ens parti er gået til valg på at bekæmpe korruption og "andre sygdomme i det politiske system".

Ud over det franske slot er han også anklaget for at have bygget en restaurant for EU-midler gennem sit konglomerat, Agrofert.

Og så afgjorde EU i august, at han bryder loven om interessekonflikt, når han stadig de facto har kontrollen over Agrofert gennem to privatfonde.

Trods Andrej Babis møgsager har han stadig formået at vinde mange stemmer fra kommunisterne.

Han har penge og marketingsstrateger. Det har kommunisterne ikke.

Ryger partiet ud, kommer det ikke tilbage igen, vurderer analytikerne Otto Eibl og Josef Mlejnek.

Formandskandidat Katerina Konecna står tilbage som det lille håb, der skal prøve at løse den store opgave at bringe KSČM tilbage på ret kurs, hvis det overlever valget.

- Det bliver ikke let. Men jeg har allerede et hold af unge kommunister, der arbejder hårdt for partiet, siger hun.

