Tjekkiet udviser 18 mistænkte hemmelige russiske agenter

- 18 ansatte på den russiske ambassade skal forlade vores republik inden for de næste 48 timer, siger Hamacek.

Tjekkiets efterretningstjeneste har konkluderet, at de 18 russere, der nu skal forlade landet, er hemmelige agenter for de russiske efterretningstjenester GRU og SVR.

Tjekkiet mistænker, at russiske efterretningstjenester var involveret i en eksplosion på et militærdepot i 2014, der kostede to mennesker livet.

I Moskva siger næstformanden for udenrigsudvalget i det russiske overhus, at anklagen er absurd, og at Ruslands svar bør være proportionelt.

En diplomatisk kilde i Moskva siger til nyhedsbureauet Interfax, at Tjekkiet "tilsyneladende har besluttet at lukke sin ambassade i Moskva" - en antydning af, at den russiske reaktion kan blive kontant.

Der har endnu ikke været en officiel melding fra Ruslands regering.

I de seneste dage har der været flere udvisninger af russiske diplomater i andre lande.

USA udviste torsdag ti ansatte på Ruslands ambassade i Washington D.C.

Det skyldes, at amerikanske efterretningstjenester har fastslået, at Rusland har blandet sig i valg i USA og stået bag hackerangreb og andre "fjendtlige handlinger".

Samme dag meddelte Polen, at landet udviser tre russiske diplomater fra Ruslands ambassade i Warszawa.

De tre diplomater har ifølge Polen forbrudt sig mod betingelserne for deres diplomatiske status og har foretaget handlinger, der er skadelige for Polen. Der er ikke flere detaljer.

Rusland har udvist et tilsvarende antal ambassadeansatte fra USA og Polen.