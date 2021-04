Tjekkiet stiller Rusland et ultimatum i alvorlig konflikt

20 tjekkiske diplomater og deres familier landede mandag aften i Vaclav Havel Lufthavnen i Prag, efter Rusland havde beordret dem udvist. Nu kræver Tjekkiet, at de kan vende tilbage senest torsdag middag. Den tjekkiske regering har beskyldt Rusland for at have begået statsterror i 2014, hvor et tjekkisk ammunitionslager blev sprunget i luften.

Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix