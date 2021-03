Titusindvis af australske kvinder går på gaden mod overgreb

Op mod 85.000 kvinder ventes mandag at deltage i protestmarcher på tværs af Australien for at kræve ligestilling og retfærdighed for ofre for seksuelle overgreb.

Opråbet, der går under navnet The March 4 Justice, udspringer af en nylig bølge af beskyldninger om seksuelle overgreb, diskrimination og upassende opførsel i nogle af landets højeste politiske embeder.