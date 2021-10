Titusinder går på gaden mod strammere abortlove i USA

Hundredtusindvis af amerikanere er på gaden i en række storbyer i USA for at kræve fortsat ret til abort.

- Abortér det texanske Taliban, lød et af slagordene.

De store demonstrationer kommer, efter at Texas har begrænset adgangen til abort markant. De nye regler trådte i kraft for en måned siden.

Dermed er Texas endnu en af en række konservative stater, der forbyder abort, når et hjerteslag kan måles i et foster. Det er normalt i sjette graviditetsuge - inden mange kvinder overhovedet har konstateret, at de er gravide.

Over 200 organisationer var gået sammen om at holde demonstrationerne, der fandt sted i 660 byer rundt om i USA.

I Washington D.C. gik demonstranterne mod højesteretsbygningen, hvor der for knap 50 år siden blev vedtaget en skelsættende abortlov, der kendes som Roe mod Wade.

Den afgørelse sikrede retten til abort i USA - og i særlig grad kvinders ret til selv at vælge.

Roe mod Wade har betydet, at aborter har været tilladt, så længe fosteret ikke er levedygtigt. Den grænse ligger normalt ved 22. til 24. graviditetsuge.

Abortgrænsen i Danmark er 12. graviditetsuge. En senere abort kræver en særlig tilladelse fra myndighederne.

I dag er USA's højesteret domineret af konservative dommere, hvoraf de tre er udpeget af tidligere præsident Donald Trump.

Derfor er der blandt aborttilhængere frygt for, at USA's højeste domstol vil gøre op med Roe mod Wade-afgørelsen fra 1973.

- Vi bør kunne træffe vores eget valg om, hvad vi vil gøre med vores kroppe. Punktum, siger en af demonstranterne i Washington, den 66-årige pensionerede lærer Laura Bushwitz.

- Hørte I det, højesteret?, råber hun mod bygningen.

Domstolen har hidtil afvist at ændre ved den omstridte lov fra Texas.

Mandag er dommerne samlet for at se på den nye og skrappe abortlov i Mississippi, der kan bane vej for, at Roe mod Wade kan tilsidesættes.

Det vil i givet fald betyde, at det vil være op til de enkelte delstater at beslutte, om abort skal være tilladt eller ej.

Alene i år har 19 af USA's stater vedtaget 63 love, der begrænser adgangen til abort.