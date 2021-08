Titusinder går på gaden i protest mod Macrons coronapas

Præsident Emmanuel Macrons regering har indført passet, som franskmændene skal vise frem for at få adgang til restauranter, caféer, fitnesscentre, offentlig transport og andre steder.

For fjerde weekend i træk er titusindvis af demonstranter lørdag gået på gaden i flere byer i Frankrig for at vise deres modstand mod et kommende coronapas.

Det betyder, at man enten skal være færdigvaccineret, kunne fremvise en negativ test eller kunne vise, at man for nylig har haft covid-19 og er blevet rask igen.

Både i den franske hovedstad, Paris, og i en række storbyer som Nice og Montpellier er tusinder på gaden.

Mange modstandere af de nye regler mener, at coronapasset medfører en krænkelse af borgernes frihedsrettigheder. De er ikke nødvendigvis vaccinemodstandere, men er imod princippet bag coronapasset.

- Nej til diktatur, råber demonstranterne i Paris.

- Macron, vi vil ikke have dit coronapas, lyder et andet slagord.

34-årige Alexandre Fourez fortæller, at det er første gang, at han deltager i en demonstration.

- Problemet med coronapasset er, at vi bliver tvunget, siger han og tilføjer, at han "har virkelig svært ved at tro, at brugen af det bliver midlertidig".

Regeringen håber, at reglerne kan presse flere franskmænd til at lade sig vaccinere. Det vil forbedre udsigterne til at få mere kontrol med Delta-varianten, der spreder sig hastigt.

Fredag udsendte Macron en video, hvor han gentager sin opfordring til folk om at lade sig vaccinere.

- Det er et spørgsmål om at være en god medborger, sagde præsidenten.

- Vores frihed er ikke noget værd, hvis vi smitter vores venner, naboer eller bedsteforældre. At være fri er også at være ansvarlig, formanede han.

Frankrigs indenrigsministerium oplyser, at over 200.000 mennesker demonstrerede mod coronapasset i sidste weekend. I weekenden inden da var tallet mindst 160.000.

Politiet forventer ikke, at antallet af demonstranter bliver mindre i denne weekend.

Passet er indtil videre et krav frem til 15. november.

Siden 21. juli har det været et krav, at man kunne fremvise coronapas for at kunne besøge kultursteder som museer, biografer og teatre i Frankrig.

Torsdag besluttede det franske forfatningsråd at forlænge og udvide den ordning.