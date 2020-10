Titusinder af demonstranter retter vreden mod Frankrig

- Vi er alle soldater af profeten Muhammed, råbte mængden.

Nogle af dem afbrændte en dukke, der skulle forestille Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Andre opfordrede til boykot af franske varer.

Politiet i Dhaka vurderer, at omkring 12.000 mennesker deltog i fredagens demonstration. Andre mener, at der snarere var omkring 40.000 demonstranter.

- Frankrig fornærmer verdens to milliarder muslimer. Præsident Macron må undskylde for sine forbrydelser, siger Gazi Ataur Rahman, der er en af lederne af det islamistiske parti Islami Andolan Bangladesh.

Det er anden gang inden for fem dage, at der er store demonstrationer i Bangladesh i protest mod Frankrig.

I Pakistan protesterede en mindre gruppe udenfor den franske ambassade i hovedstaden Islamabad.

- Udvis den franske hund, råbte de, mens de forsøgte at skubbe de store containere væk, som var opstillet for at forhindre dem i at få adgang til ambassaden.

- Halshug de blasfemiske, råbte demonstranterne.

Også i havnebyen Karachi var omkring 10.000 på gaden efter fredagsbønnen for at vise deres vrede mod Frankrig.

I Afghanistan var der ligeledes mindre demonstrationer.

Efter drabet på en fransk lærer i en forstad til Paris tidligere på måneden har præsident Macron varslet en hård linje mod yderliggående islamister.

Læreren, Samuel Paty, havde vist muhammedtegninger for sine elever som led i sin undervisning. Et par uger senere fik han halsen skåret over af en 18-årig muslimsk mand.

Macron har betegnet drabet som terror og understreget, at ekstremister ikke skal have held med at indskrænke ytringsfriheden i Frankrig.

Torsdag chokerede et nyt blodigt angreb Frankrig. Her dræbte en ung mand - der ifølge de foreløbige oplysninger var kommet til Frankrig med en migrantbåd fra Tunesien - tre mennesker i en kirke i den sydfranske by Nice.

Et af ofrene fik halsen skåret over.

Macron har betegnet det som et "islamistisk terrorangreb".

Efter de to angreb er Frankrig nu i forhøjet beredskab.

Udenrigsminister Jean-Yves Le Drian advarer fredag franskmændene om, at de er i øget fare "overalt" i verden. Hans ministerium har udsendt en rejsevejledning om det forhøjede beredskab.