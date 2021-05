Tinder vil gøre det attraktivt at være vaccineret i USA

Aftalen indebærer, at de forskellige apps blandt andet tilbyder vaccinerede brugere særlige funktioner, som man normalt skal betale for. Det bliver også muligt at få et lille vaccinemærkat på sine billeder.

Tinder og en række andre datingapps skal være med til at gøre det særlig attraktivt at være vaccineret mod coronavirus i USA.

- Vi har endelig fundet den ene ting, der gør os alle mere eftertragtede: en vaccination, siger Andy Slavitt, der er coronavirusrådgiver i Det Hvide Hus.

Ud over Tinder er appen OkCupid blandt andet med i samarbejdet. OkCupid har over 50 millioner brugere i USA.

Ifølge Det Hvide Hus' Andy Slavitt har OkCupids brugere 14 procent større sandsynlighed for at få et match, hvis de er blevet vaccineret.

Den amerikanske præsident Joe Bidens administration har sat et mål om at have givet mindst første vaccinestik til 70 procent af befolkningen senest på USA's uafhængighedsdag den 4. juli.