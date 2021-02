Timberlake undskylder til Britney Spears efter dokumentar

Efter en storm af kritiske kommentarer på sociale medier har popsangeren Justin Timberlake fredag udsendt en pressemeddelelse med en undskyldning til sin tidligere kæreste Britney Spears.

I en ny dokumentar, der havde premiere i sidste uge, er der igen blevet sat fokus på Spears' sammenbrud i midten af 00'erne og offentlighedens behandling af hende.

Blandt andet er Timberlakes opførsel efter parrets brud i 2002 i søgelyset.

Det bliver i dokumentaren mere end antydet, at Timberlake var med til at søsætte en smædekampagne mod Spears.

- Jeg har set jeres beskeder, tags, kommentarer og bekymringer, og jeg ønsker at svare, indleder han pressemeddelelsen.

- Jeg er meget ked af de gange i mit liv, hvor mine handlinger har bidraget til problemet, hvor jeg talte uden at tænke mig om, og hvor jeg ikke stod for det rigtige.

- Jeg forstår, at jeg ikke gjorde det rette i disse og mange andre øjeblikke, og at jeg havde gavn af et system, der tolererer kvindehad og racisme.

Efter dokumentaren har fans og kendisser udtrykt støtte til Spears med hashtags som #We'reSorryBritney og #FreeBritney.

Timberlake er ikke den eneste, der har undskyldt. Mandag offentliggjorde det amerikanske magasin Glamour således en undskyldning til sangerinden.

Spears kæmper for tiden en juridisk kamp for at få fjernet sin far som værge.

I Timberlakes meddelelse er der også en undskyldning til sangerinden Janet Jackson.

Det var Jackson og Timberlake, der i 2004 optrådte sammen under Super Bowl, da Timberlake i slutningen af en dans rev et stykke af hendes tøj af, så hendes ene bryst blev delvist eksponeret.

- Jeg ønsker specifikt at undskylde til Britney Spears og Janet Jackson, fordi jeg bekymrer mig om og respekterer disse kvinder, og fordi jeg ved, at jeg fejlede, fortsætter Timberlake.

- Branchen har sine mangler. Den giver mænd, især hvide mænd, bedre muligheder for succes. Sådan er den indrettet. Som en mand i en privilegeret position er jeg nødt til at tale åbent om dette.