Tilsynsråd opretholder Facebooks udelukkelse af Trump

- I betragtning af alvorligheden af overtrædelserne og den løbende risiko for vold var Facebook berettiget til at suspendere Mr. Trumps konti den 6. januar og forlænge suspenderingen den 7. januar.

- Det var imidlertid ikke hensigtsmæssigt af Facebook at indføre en suspendering på ubestemt tid, skriver rådet i sin afgørelse.

Donald Trump blev suspenderet fra Facebook, da han 6. januar lagde en video op under optøjer i Washington, hvor Trump-tilhængere stormede Kongressen.

I videoen sagde han "vi elsker jer, I er meget særlige" til demonstranterne. Under optøjerne døde fem personer, og Facebook vurderede efterfølgende, at der var "for store risici" ved at lade Trump benytte det sociale medie.

Rådet, som den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt er en del af, har til opgave at vurdere, om Facebook har handlet rigtigt, når de har slettet indhold - eller suspenderet en konto.

Rådet afgørelser er bindende. Det vil sige, at Facebook skal følge rådets afgørelser.